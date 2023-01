CM Staal doneert 50 ton oud ijzer aan Malle Pietjes: 10.500 euro voor ALS Westland

de kwestie Overal betaald parkeren in Rotterdam? ‘Mensen hebben het al moeilijk en dan komt dit er bovenop!’

Hoe lost Rotterdam het probleem van betaald parkeren op? En de overlast die er sinds de uitbreiding van betaald parkeren op Zuid ontstond in ander delen van de stad, het zogenoemde ‘waterbedeffect’. Betaald parkeren is juist bedoeld om autogebruik in de stad te ontmoedigen. Tegelijkertijd levert parkeren de stad miljoenen euro extra inkomsten op. Wij vroegen u, de lezer, naar uw mening: ‘Dit is een geldkwestie. De gemeente wil meer geld en dit is een verkeerde manier om geld binnen te halen.’

11:23