Code rood: De Lier zakt nog verder weg

De gemeente heeft vorig jaar miljoenen geïnvesteerd in het ophogen van onder meer de Eikenhof in De Lier. Het verzakken van de bodem moest hiermee worden tegen gegaan. Uit nieuwe cijfers van het Nederlands Centrum voor Geodesie en Geo-Informatica blijkt dat, ondanks deze verhogingen met piepschuim, De Lier nog steeds op drijfzand lijkt te staan.

Er is de afgelopen jaren heel wat kritiek geweest op de gemeente Westland, omdat het zo lang duurde voordat de wijk werd aangepakt. Eerder liet de gemeente al weten dat het om complexe problematiek gaat. Zo is er een speciaal onderzoek uitgevoerd naar oorzaak en oplossingen. Toen vorig jaar de funderingen van verschillende schuurtjes zichtbaar werden, er meerdere zinkgaten ontstonden onder woningen en de straten niet meer door de waterpascontrole kwamen, besloot de gemeente in te grijpen.

Inklinking

Zo is de De Eikenhof vorig jaar stukje bij beetje opgehoogd. De Eikenhof is verzakt door inklinking van de bodem, die bestaat uit veengrond. Ook in de rest van de bomenbuurt en de druivenbuurt is dat het geval.

Om te voorkomen dat de projectleiders over enkele jaren weer in de Eikenhof aan de slag moeten, werd er gewerkt met piepschuim. De grond is afgegraven en er zijn piepschuimblokken geplaatst. Daarbovenop zijn de leidingen voor gas, water, licht, internet en elektriciteit gelegd en afgedekt met zand. Toch blijkt na al deze pogingen om de verzakkingen tegen te gaan, dat De Lier nog steeds harder verzakt dan de rest van de Haagse regio.

