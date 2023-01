‘Compenseer verenigingen en stichtingen voor huurverhoging’

Dat vinden de fracties van D66, CDA en PvdA die daarover vragen gesteld hebben aan het Westlandse gemeentebestuur. ,,Door de hoge inflatie is de huurverhoging meer dan negen procent”, stelt D66-steunraadslid Maxim van Ooijen. ,,Dat is zeker voor de organisaties die actief zijn in de cultuursector of de vrijetijdsbesteding een flinke aderlating. De kans is groot dat ze moeten snijden in hun activiteiten.”

Flink gat

,,De gemeenteraad heeft al uitgesproken dat de huur over 2023 niet zo sterk mag stijgen", vult CDA-raadslid Dennis Chafiâ aan. ,,Maar die stijging wordt wel berekend over de verhoogde huur van het afgelopen jaar. Zonder compensatie slaat dat een flink gat in hun begroting.”

Maatregelen

En PvdA-steunraadslid Bert van der Wal: ,,Het college zegt te gaan studeren op de huren van 2022, onder andere wie er door de verhoging wordt geraakt. Maar we hebben niet het idee dat daar schot in zit. Er wordt geschermd met maatregelen vanuit Den Haag en ondertussen moeten onze verenigingen wel die verhoogde huur alvast ophoesten.”

Compensatie

De fracties vragen het college wanneer het studeren en inventariseren is afgerond en de huurders het goede nieuws over de compensatie kunnen verwachten. Ook willen zij meer duidelijkheid over de ‘Haagse maatregelen’. Ook willen ze weten wanneer bekend wordt gemaakt welke huurverhoging er in 2023 wordt doorgevoerd en hoe die wordt gecompenseerd.