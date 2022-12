Consternatie in Kwintsheul: ‘inbreker’ blijkt bewoner die zijn sleutel vergeten was

Een oplettende voorbijganger zag dat een jonge man bij een woning aan de Kerkstraat in Kwintsheul via een open raam de woning binnen ging. Tijdens de feestdagen wordt er veel ingebroken dus de voorbijganger besloot direct 112 te bellen. De politie neemt meldingen van inbraken in woningen zeer serieus omdat dit veel impact heeft op het gevoel van veiligheid voor de bewoners en omwonenden. Daarom kwamen er direct meerdere politie-eenheden naar de woning.

Grote verbazing

Toen de politie bij de woning aankwam werd het huis omsingeld en ook de politiehond werd erbij gehaald. Tot grote verbazing van de politie werd de voordeur van de woning rustig open gedaan door een jonge man. Hij kon de politie vertellen dat er geen inbreker in het huis was. De man was zijn huissleutel vergeten en was via het openstaande raam naar binnen gegaan.