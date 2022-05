Controles bij mensen die zelf vluchtelingen opvangen: ‘Krijg het idee dat ik een misdadiger ben’

Zo Zijn Wij Leuk die verkiezin­gen, maar in dit gezin was het flink puzzelen: ‘Het is hier gezellig chaotisch’

Sinds de gemeenteraadsverkiezingen achter de rug zijn, keert zoetjesaan de rust terug in het gezin van PvdA-fractievertegenwoordiger Andrea Bartman. „Thuis is het flink puzzelen geweest.” In de rubriek Zo Zijn Wij vertellen Haagse families over van die typische familiedingen. Deze keer: familie Bartman - Den Brave.

21 mei