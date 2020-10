Corona door de ogen van drie generaties: ‘We zagen elkaar alleen nog op afstand in de tuin of via het raam’

drie generatiesNederland zet zich schrap voor een tweede coronagolf. Maar hoe beleven de verschillende generaties het hardnekkige virus dat ons leven al een half jaar bepaalt? Dochter Madelief Wolf (19), moeder Jolanda van den Berg (48) en (groot)moeder Janna van den Berg-Stuij (75), elkaars buren in Schipluiden, praten over het virus.

Madelief Wolf (19), eerstejaarsstudent Human Resource Management in Breda

Corona gooide voor de 19-jarige Madelief in het begin van de crisis veel roet in het eten. Naast het abrupte einde van haar rondreis door Zuid-Amerika in maart , was zij ook nog eens haar bijbaantje en inkomsten kwijt. ,,Twee weken eerder dan gepland, moest ik terugkeren uit Colombia, zodat ik niet vast zou zitten. Dat vond ik het ergste. Ik had er lang voor gespaard. Een hele zure tijd.”

Quote Ik had het gevoel dat ik vanalles miste dat ik op mijn leeftijd eigenlijk zou moeten doen Madelief Wolf

Ook haar sociale leven lag op zijn gat. ,,Ik had het gevoel dat ik van alles miste dat ik op mijn leeftijd eigenlijk zou moeten doen. Eenzaam was ik niet. Ik had mijn familie om mij heen.” De dochter heeft een goede band met haar moeder en oma, de buurvrouw.

Toen zij klein was en moeder Jolanda aan het werk was, liep ze in pyjama door de tuin om bij opa en oma te ontbijten. Tegenwoordig eet het gezin een keer per week bij de (groot)ouders. Al ging dat in het begin van de coronatijd anders.

Volledig scherm Madelief Wolf. © Thierry Schut

,,Ik was bang om besmet te raken en het virus over te dragen aan bijvoorbeeld mijn oma. Zo spraken mama en ik haar alleen op gepaste afstand in de tuin of we belden en zagen elkaar door het raam. Nu komen we regelmatig langs voor een praatje. Maar als een van ons ook maar een beetje snottert, zeggen wij dit af. Ik houd nog steeds voldoende afstand, al moet ik bekennen dat ik dat met hechte vrienden niet meer doe.”

De jongvolwassene studeert Human Resource Management in Breda. Ze krijgt twee keer per week fysiek les. ,,Ik wil daar graag naartoe blijven gaan, in plaats van echt álles online. Mijn leven is in een slowmotionstand terechtgekomen. Waar ik normaal geen tijd voor had, kijk ik nu meer naar om, zoals mijn familie. Ik had niet verwacht dat ik zo kan genieten van een zaterdagavond thuis op de bank in plaats van dansen in de club.”

Jolanda van den Berg (48), specialistisch verpleegkundige in Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft

Jolanda van den Berg woont samen met haar drie kinderen naast haar ouders in een vrijstaand huis, voorheen de zaal die met de voormalige Koningskerk in Schipluiden verbonden was. Na haar scheiding zocht zij een woonruimte. Deze zaal, ‘De Boeg’ genaamd, stond al jaren te koop.

,,Mijn ouders wonen in de voormalige pastorie, gelegen naast de kerk. Toen mijn vader zei: ‘Is De Boeg niks voor jou?’ ben ik op het idee gekomen om deze ruimte tot een huis te laten verbouwen. We wonen nu geweldig.” Jolanda heeft veel contact met haar moeder. In het begin van de crisis spraken ze elkaar in de tuin. Tegenwoordig weer binnen. ,,Voorzichtig blijven we wel. Al zijn mijn ouders hele fitte zeventigers, we zouden ze het virus niet willen geven. Corona heeft op iedereen impact. Echt niemand ontspringt deze dans.”

Quote Het grote geheel telt voor mij zwaarder dan ik als individu Jolanda van den Berg

Jolanda is specialistisch verpleegkundige in het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft. Toen het kabinet in maart de ‘intelligente lockdown’ aankondigde, zag zij in het ziekenhuis wat er aan het front gebeurde. De coronazorg werd opgeschaald met een snelheid en druk die zij in haar carrière nog niet had meegemaakt.

Volledig scherm Jolanda van den Berg. © Thierry Schut

,,Dat vond ik een lastige periode. Het duurde even voordat ik het gevoel kreeg dat mensen buiten de gezondheidszorg begrepen wat er in de wereld aan de hand was. Ik zag dagelijks de gevolgen van het uitstellen en grotendeels stopzetten van de reguliere zorg. Hierdoor blijf ik de maatregelen volgen en overbrengen aan mijn kinderen. Al snap ik dat Madelief het lastig vindt om bij vrienden voldoende afstand te behouden. Adolescenten snakken naar sociaal-leven. Ook mijn sociale leven stond stil. Maar het grote geheel telt voor mij zwaarder dan ik als individu.”

Janna van den Berg-Stuij (75), woont naast haar dochter en kleindochter in Schipluiden

,,Toen ik van het virus hoorde, dacht ik dat het ver weg bleef: in China en later in Italië. Maar nu hebben we in werkelijkheid toch voor onze gezondheid te vrezen.” Janna is vijftig jaar getrouwd met Jan van den Berg. Samen runden zij een boerderij in Schipluiden, waar nu haar zoon en schoondochter wonen. Naast haar dochter en buurvrouw Jolanda, heeft ze nog een dochter.

Ook Janna zat in het begin van de coronacrisis veel thuis. Haar dochter en kleindochter sprak ze alleen nog maar buiten. ,,Het was ontzettend vreemd dat echt alles dichtging. Ik was niet zo zeer bang voor besmetting, maar onzeker was het wel. Het virus had ook op mij enorme impact en nu nog steeds. Feestjes, jubilea, verjaardagen, niks kan doorgaan.”

Quote Ik kan zelfs de kleinkinde­ren geen kus meer geven Janna van den Berg-Stuij

De oma blijft voorzichtig. ,,Ik ontvang weinig bezoek. Ik kan zelfs de kleinkinderen geen kus meer geven. Geen logeerpartijtjes, dat zit er allemaal niet in. Deels uit zelfbescherming, maar ik volg ook de richtlijnen van het RIVM op. Mijn boodschappen doe ik ‘s ochtends vroeg in de supermarkt in het dorp. Echt bang ben ik niet. Ik voel mij gezond.”

Janna is een trouwe kerkgangster. Zingen in de kerk is op dit moment niet toegestaan en dat vindt zij lastig. ,,Dat mis ik heel erg.” Eenzaam voelt de 75-jarige zich niet, doordat ze haar (klein)kinderen regelmatig ziet. Hoe ze naar de toekomst kijkt? ,,Het gaat nog lang duren voordat alles weer normaal is. Maar de gezondheid gaat uiteraard voor op feestjes en andere activiteiten. Ik begrijp dat jongeren meer vrijheid willen, maar zij hebben hun hele leven nog voor zich. Ik, als oudere, kan minder lang vooruitkijken. We moeten het met elkaar volhouden, jong én oud.”

Volledig scherm Janna van den Berg-Stuij. © Thierry Schut

