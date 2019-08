Corso-voorzitter Rob Baan weet zeker: Zonder Den Haag geen Varend Corso

,,Zonder Den Haag geen Varend Corso.” Dat zegt voorzitter Rob Baan van het Varend Corso in een reactie op de kritiek van veel Westlanders dat de bonte botenstoet volgend jaar op zaterdag door de hofstad trekt in plaats van door Westland, zoals in voorgaande jaren was.

,,Het is toch te gek voor woorden dat je een stad van 560.000 inwoners negeert, omdat er vroeger wat was tussen Westland en Den Haag?’’ stelt Baan. ,,Kom nou toch, doe eens normaal. Het is heel simpel: als we te klein bezig zijn, krijgen we geen sponsors. Westlandse sponsors willen ook bekendheid genereren in Den Haag, dus zonder Den Haag geen Varend Corso.”



Sommige Westlanders suggereerden deze week dat de gemeente Den Haag een flinke bijdrage levert om het Varend Corso naar de stad te krijgen of dat er een Haagse suikeroom met een goed gevulde buidel staat te rammelen. Baan wil daar niets over zeggen. ,,Omdat het gelul is’’, stelt hij. ,,Sponsors zeggen, als we naar Den Haag gaan dan doen wij weer mee.”

Quote Sponsors zeggen, als we naar Den Haag gaan dan doen wij weer mee. Rob Baan

Het kapitaal wint

De voorzitter wijst op het jongste Corso, waarin het aantal boten flink tegenviel. ,,We hadden bijna niet gevaren omdat we geen boten hadden. Sponsors trokken zich terug omdat ze te weinig exposure hadden. Ik ken veel mensen in Westland en ik ben vanaf februari tot het begin van het Corso bezig geweest om deelnemers te vinden die een boot wilden inzetten. Dat moest dus rigoureus anders, want anders is er geen Corso meer. Het kapitaal wint? Het zal wel.”

Dat het Varend Corso op zaterdag door Den Haag vaart en niet op zondag heeft louter een logistieke reden, stelt Baan. ,,Anders komt er 25 kilometer bij’’ legt hij uit.

De voorzitter heeft volgende week een gesprek met burgemeester Arnoud Rodenburg van Midden-Delfland, die kritiek had op het verplaatsen van de Delflanddag van zondag naar vrijdag. ,,Het wordt op vrijdag één groot feest in Schipluiden en Maassluis. Rodenburg weet niet waar hij moeilijk over doet. Wij hebben dat blijkbaar nog niet goed genoeg uitgelegd.”

Het budget van het Varend Corso was vijf jaar geleden tien keer zo groot als nu, heeft Baan zich laten vertellen. Daar moet dus iets aan gebeuren. ,,Als we de Westlandse schouders eronder zetten, wordt het een fantastisch feest”, verwacht de ondernemer. ,,Het is de grootste onzin van de wereld dat vrijwilligers niet mee zouden willen doen. We gaan volgend jaar een miljoen mensen raken.”