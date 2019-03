Crowdfunding voor De Boetzelaer gaat hard: al ruim vijfduizend euro voor zwembad ingezameld

,,Nee dat het zo hard zou gaan, had ik ook niet verwacht”, zegt Richelle Mallee. Ook zij werd vanochtend wakker met het nieuws dat zwembad De Boetzelaer in Monster is afgebrand. Ze woont in Monster en is bloemist. ,,Ik lever altijd de bloemen in het zwembad. Als je daar binnenkomt, voelt het echt als één grote familie. Het is gewoon een warm bedrijf en ik wilde graag wat voor hen doen.”



Daarom begon ze op Get Funded een actie voor De Boetzelaer. ‘De Boetzelaer hoort bij Monster!’, schrijft ze daar. ‘Help het zwembad opnieuw opbouwen zodat iedereen daar weer met veel plezier kan spetteren. En de zwemlessen weer gegeven kunnen worden in het mooiste zwembad van Zuid-Holland’.



Het eerste doel (vijfduizend euro) is al gehaald. Inmiddels staat de teller op bijna 10.000 euro. ,,Dit is bedoeld als een hart onder de riem. Wat ze precies met het geld gaan doen, maakt mij niet uit. Het is bestemd voor de rekening van De Boetzelaer, ik denk dat het wel van pas komt”, aldus Mallee.



Klik hier voor de crowdfundingactie.



