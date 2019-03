Crowdfundingsactie voor De Boetzelaer gaat richting de 20.000 euro

Interview & video Mark Slats is eindelijk thuis

9:40 Een week geleden kwam hij in Scheveningen aan. En sliep Mark Slats (41) na een uitputtende zeilrace om de wereld voor het eerst weer in zijn eigen bed. In de werkplaats van zijn aannemersbedrijf in Wassenaar doet hij zijn verhaal. ,,Ik was nooit bang dat ik een grens over ging die ik niet over kon gaan. Als het mis was gegaan, had ik eruit gehaald wat erin zit.''