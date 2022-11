Cursus druivenbomen snoeien in Westlands Museum: ‘Oefening baart kunst’

Column Je moet ook volkomen waus zijn als je supporter van ADO bent (en dat zijn we)

Wie gaat het doen? Wie wordt de opvolger van Dirk Kuijt - in de volksmond inmiddels omgedoopt tot Dirk Uit? Er zijn eigenlijk maar drie gegadigden: Edwin Grünholz, Giovanni Franken en Danny Buijs, voormalig trainer van FC Groningen en onlangs nog werkzaam bij KV Mechelen. Alle drie zeer geschikt en wat mij betreft doen ze het in trio samen, want ADO speelt haar slechtste seizoen ooit. We bungelen levenloos onderaan de lijst van de eerste divisie.

26 november