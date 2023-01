D66 vindt stijging individuele inkomenstoeslag niet sociaal genoeg, VVD en GBW willen meer mensen aan het werk

Reinier de Graaf wil als zelfstan­dig ziekenhuis vriend voor het leven zijn: ‘Wij zijn er als je ons nodig hebt’

Drie jaar vocht ze voor de verzelfstandiging van Reinier de Graaf. Een strijd die in november werd beslecht in het voordeel van het ziekenhuis in Delft. Prof. dr. Carina Hilders, voorzitter van de raad van bestuur, blikt vooruit op de periode waarin patiënt en medewerker centraal staan. ,,Reinier is je vriend voor het leven. Je moet bij binnenkomst gelijk het gevoel hebben dat je welkom bent.”

21 januari