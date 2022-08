D66: Westland moet verantwoordelijkheid nemen in asielcrisis

Dagelijks slapen er honderden mensen buiten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel omdat er simpelweg niet genoeg opvanglocaties zijn, weet D66 Westland, die vindt dat het hoog tijd is dat de gemeente haar verantwoordelijkheid gaat nemen. Momenteel is Westland de enige grote gemeente die het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) niet ondersteunt.

Schrijnend

,,We hebben in de afgelopen maanden al laten zien dat we als Westland in staat waren om in korte tijd veel Oekraïense vluchtelingen op te vangen”, zegt D66-fractievoorzitter Benjamin Hofland. ,,Hier mogen we trots op zijn en ik geloof erin dat we dat ook voor deze mensen kunnen doen. De situatie in Ter Apel is te schrijnend om weg te blijven kijken.”