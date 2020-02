Dader en slachtoffer steekincident ’s-Gravenzande komen allebei uit Den Haag

Zowel de dader als het slachtoffer van het steekincident dat zaterdag plaatshad in de Sand Ambachtstraat in ’s-Gravenzande komt uit Den Haag.

Het slachtoffer is een 41-jarige Hagenaar, die met een, volgens een van de buren, ‘slagersmes dat je ziet in het computerspel GTA’, was neergestoken. De man is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe hij er nu aan toe is, is bij de politie niet bekend.

De dader is een 33-jarige Hagenaar. Hij is opgepakt en wordt dinsdag voorgeleid bij de rechter-commissaris. De aanleiding van het steekincident wordt volgens de politie nog onderzocht.

Relationele sfeer

Volgens een buurtbewoner die het hele tafereel voor zijn woning zag gebeuren, zou er een relationele ruzie in de woning van de Poolse overburen aan de steekpartij vooraf zijn gegaan. Een bewoner van het huis waarin de ruzie ontstond, bevestigde dat. ,,Iedereen is in shock”, zei ze.

De schok is in elk geval groot in de Sand Ambachtstraat, waar het slachtoffer bloedend op straat lag. Er circuleren ook filmpjes van op sociale media.