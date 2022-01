Dader van beruchte Parkmoord vrijgepleit van betrokkenheid bij verdwijning Jaïr Soares in Monster

De dader van de beruchte Schiedammer Parkmoord in 2000 kan op geen enkele wijze in verband worden gebracht met de mysterieuze verdwijning van het 7-jarige jongetje Jaïr Soares in 1995 in Monster. Dat heeft het Openbaar Ministerie vrijdag laten weten. Na een tip deed een Cold Case Team uitgebreid onderzoek, maar de destijds 16-jarige Wik H. heeft een sluitend alibi.

De inmiddels 42-jarige Wik H. werd in 2005 veroordeeld tot 18 jaar en tbs voor het misbruiken en doden van de 10-jarige Nienke Kleiss en het misbruiken en neersteken van haar 11-jarige vriendje Maikel in het Schiedamse Beatrixpark. Na het uitzitten van zijn straf wordt H. nog altijd behandeld in een gesloten tbs-kliniek. Wik H. was ten tijde van de verdwijning 16 jaar. Hij woonde in Hoek van Holland, op zo’n 10 kilometer van de plaats des onheils. Volgens een tipgever verbleef de Hoekenees ten tijde van de verdwijning van Jaïr Soares mogelijk in een vakantiehuisje van een familielid.

Verdwijning

Wik H. gaf in november bij zijn eerste verhoor direct aan niets met de zaak te maken te hebben. Zijn alibi werd de afgelopen periode uitgebreid onderzocht. Onder meer na het horen van zijn familie, is gebleken dat de toenmalige puber inderdaad niet betrokken kan zijn geweest bij de verdwijning. Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid was Wik H. op het moment van de verdwijning met zijn zusje en ouders op vakantie in Frankrijk.

Jaïr Soares uit Rotterdam verdween middenin de zomervakantie, toen hij op 4 augustus 1995 samen met zijn familie het strand van Monster in Westland had bezocht. Het Rotterdammertje met Kaapverdische wortels had samen met zijn ouders bij Beach Club Molenslag een patatje gehaald. Daarna was hij snel weer gaan spelen op het drukke strand. Toen zijn ouders terugkwamen bij de handdoeken, waar een vriendin van de familie met haar dochtertje zat, was Jaïr plotseling verdwenen.

Getuige

Advocaat Niek Heidanus is blij dat zijn cliënt Wik H. volledig is vrijgepleit. Volgens het OM kwam de man in beeld door ’overeenkomsten tussen de vermissingszaak van Jaïr Soares met de zaak waarvoor hij zelf eerder is veroordeeld‘. Ook had zich bijna 25 jaar na dato een nieuwe getuige gemeld. Heidanus is verbolgen over de gang van zaken. ,,Wik werd als verdachte bestempeld terwijl er nog geen begin van een snipper van bewijs was. Het OM bracht de zaak ook nog eens in de publiciteit, hetgeen zeer schadelijke effecten op mijn cliënt heeft gehad."

Quote Hij doet het heel goed in zijn behande­ling, maar dit bezorgde hem een forse knauw

Wik H. verblijft sinds vijf jaar in een tbs-kliniek, nadat hij twee derde van zijn gevangenisstraf heeft uitgezeten. Hij werkt en volgt een (gedwongen) behandeltraject. ,,Het verhoor en de verdenking waren behoorlijk traumatisch voor mijn cliënt,” zegt Heidanus. ,,Hij doet het heel goed in zijn behandeling, maar dit bezorgde hem een forse knauw. Hij mocht tijdelijk niet werken en naar zijn opleiding. Ook werd hij gesepareerd van de andere patiënten. Ik ben verbaasd dat iemand op basis van minder dan een dunne aanwijzing verdacht kon worden gemaakt."

Wik H. biechtte destijds uit eigen beweging de Schiedammer Parkmoord op bij de politie. De inwoner van Hoek van Holland bekende ook twee andere misdrijven. Hij was verantwoordelijk voor een aanranding van een studente in Maassluis (2004) en de beroving en verkrachting van een videotheekmedewerkster in Den Haag (2002).

Het Cold Case Team is dankzij de laatste ontwikkeling weer terug bij af. De rechercheurs geven aan dat zij de zaak niet laten rusten en alle mogelijke aanknopingspunten blijven onderzoeken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.