Daniëlle volgde haar hart na twee burn-outs en doet nu elke dag wat ze leuk vindt: kunst maken

Made in Westland Zakenreis­bu­reaus overbodig door online vergaderin­gen? ‘We doen het nu beter dan voor corona’

Sommige ondernemers gaan per fiets van klant naar klant. Anderen moeten de wereld over vliegen om zaken te doen. In dat laatste geval komt er best een hoop kijken bij het organiseren van zo’n trip. Dat kun je natuurlijk zelf doen. Maar je kunt het ook overlaten aan experts als Sylvia Grootscholten van Uniglobe Westland Travel.