Dankzij een running frame kunnen mensen met een beperking meedoen aan de Omloop van Ter Heijde

Saar van Dijk en Marian Koot gaan door tot fietsers meewande­len

Saar van Dijk en Marian Koot, de wandelcoaches van Team Westland, vertrekken 12 mei naar Argeles Gazost in de Franse Pyreneeën om het bedje te spreiden voor de 55 wandelaars die op 22 juni de Tourmalet gaan beklimmen. Vier jaar geleden vroeg Team Westland-voorzitter Dirk Huis aan Saar van Dijk om de organisatie van de wandelende tak op zich te nemen. ,,En dat heb ik met plezier gedaan,” zegt Saar. ,,Bovendien had ik het geluk dat Marian op een informatieavond aanbood om me te helpen. Het is bar om dit samen te doen.”

14 maart