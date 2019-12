Davinia Heuft leert vrouwen in drievoud klaarkomen: 'Orgasme is geen doel, maar kan gebeuren'

Warme sokken, een omslagdoek en een grote handdoek - dit moeten cursisten meenemen naar het zogeheten orgasme 3-luik. Davinia Heuft noemt het haar spannendste workshop. Het vrouwelijke orgasme wordt in drievoud behandeld: zowel clitoraal, cervix als cervicaal, oftewel een 'fullbody' orgasme. Daarbij heeft iedereen tijdens de workshop haar eigen hutje waarbinnen wordt 'onderzocht'. Heuft grijnst: ,,Al het goede komt in drieën. Het is prachtig.”



Even voor alle duidelijkheid, vervolgt de 40-jarige Poeldijkse: ,,Het is niet zo dat we constant met elkaar klaarkomen. We gaan tot aan het randje. Alleen om te kijken wat daar gebeurt, welke spanning er wordt ervaren." Dan grinnikt ze. ,,Máár zoals dat gaat met klaarkomen: het kan je overvallen. Het is niet het doel, maar het kan gebeuren. En dat mag."