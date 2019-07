De 7-jarige Jaïr is de enige die ze nooit terugvonden: ‘Waar is die krullenbol gebleven?’

Beach Club Molenslag bestaat niet meer. Waar het paviljoen stond, is een tweede duinenrij aangelegd. Wie het strand nu opkomt ziet rechts niet de EHBO-post die er destijds stond, maar paviljoen The Coast en links staat nu Bondi Beach.



Op dit strand verdween op vrijdagmiddag 4 augustus 1995 Jaïr Soares. Het toen 7-jarige jongetje uit Rotterdam ging met zijn ouders bij Beach Club Molenslag een patatje halen, maar ging al snel weer spelen. Toen zijn ouders terugkwamen bij de handdoeken, waar een vriendin van hen met haar dochtertje zat, was Jaïr verdwenen. Als in rook opgegaan. Niemand heeft ooit meer iets van hem vernomen. Het enige kind dat op een strand is zoekgeraakt en nooit meer is teruggevonden.