'Op mijn negentiende kwam ik naar De Lier. Zelf kom ik uit Maasland, maar daar zou ik nooit meer willen wonen. Het is er saai. Ik weet niet of je er wel eens bent geweest? Mijn man stond al ingeschreven bij de woningbouw en heeft mij erbij gezet. Ik kende hem pas twee jaar, maar de keuze was snel gemaakt. Het voelde goed. En nog steeds: we zijn 23 jaar getrouwd.



Niemand wil weg uit onze straat, de Markenborgh. Het is er rustig. Iedereen gaat goed met elkaar om. Toen de oude garde hier nog woonde, zag je ze heen en weer huppelen met eten. Nu zijn er meer jonge mensen met kinderen en is het contact nog steeds goed. Elk jaar vieren we kerst in de straat. Mijn oudste zoon heeft als baby nog in de kribbe van de kerststal gelegen. Hij is nu 21 jaar.



Ik voel me op en top Westlandse en heb hier alles. Iedereen heeft het altijd over de feestweken in De Lier, zelfs de oudere mensen op mijn werk in de wijkverpleegkunde raken er niet over uitgepraat. Ik verzorg ze graag en zou niet anders willen. Op werk maak ik zulke gekke dingen mee, dat ik ze opschrijf. Misschien ga ik al die verhalen ooit bundelen.



Sinds donderdag heb ik een nieuwe tatoeage op mijn onderbeen. Een boeddha in lotushouding. Die staat voor rust en evenwicht. Dat heb ik nodig. Omdat ik heel onrustig ben in mijn hoofd. Ik heb geen adhd of zo, maar ben heel gevoelig voor prikkels en geluiden. Nu ik op yoga zit, gaat het beter. De boeddha hoort gewoon bij mij. Op mijn been, zodat ik er naar kan kijken als het even druk is in mijn kop.



Als je ouder wordt dan verander je. Je denkt meer na en soms komen dingen harder binnen, misschien ook omdat ik moeder ben. Ik ben ontzettend trots op mijn twee jongens. Eén moment kan ik me goed herinneren. Mijn oudste had als kind spraakproblemen, maar zong op zijn negende op school een kerstliedje voor een volle zaal. Nou, ik schiet gewoon weer vol als ik er aan denk. Maf hè?''



