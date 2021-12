De geest van ‘kalkoenenpiet’ leeft voort in Westland: 350 kalkoenen verkocht via drive-in bij Intratuin

Dit is waarom kok Adelhard de pizza’s heeft ingeruild voor pannenkoe­ken: ‘Ik moet wel om te overleven’

Lijden in stilte. Dat is wat veel horecamensen in deze donkere dagen voor kerst doen. Menig cafébaas en restauranthouder heeft zijn pensioenpot al volledig leeggegeten om te overleven. Adelhard Stoel is echter strijdlustig als vanouds. Aan het Marktplein in ’s-Gravenzande tovert hij zijn Italiaanse specialiteitenrestaurant om in een pop-up pannenkoekrestaurant.

15 december