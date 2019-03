Als de Britten morgen uit de Europese Unie zouden stappen, staat de gemeente Westland gesteld. Volgens de wethouders Karin Zwinkels (CDA, economie) en Pieter Varekamp (VVD, verkeer) heeft de gemeente zijn uiterste best gedaan om de ondernemers in Westland zo goed mogelijk voor te bereiden op de brexit.



,,De grootste zorg is wat de brexit straks gaat doen voor onze bedrijven", zegt Zwinkels. ,,Er zijn bedrijven die voor 80 procent zaken doen met Engeland en de grote vraag is of ze hun producten straks nog kwijt kunnen. Dat is echt afwachten. Het is heel bijzonder dat dit überhaupt speelt, maar dat is inmiddels een gegeven. Wij kunnen er alleen maar op anticiperen door te zorgen dat iedereen goed voorbereid is. De gemeente Westland heeft daar een belangrijke rol in gepakt, maar dat hebben we natuurlijk samen gedaan met onder meer de provincie en de Metropoolregio (MRDH).”



Om Westlandse ondernemers zo goed mogelijk te informeren over de brexit, hield de gemeente onlangs een bijeenkomst, waar ook staatssecretaris Mona Keijzer (CDA) en een delegatie van MKB Nederland present was. ,,Daar hebben experts en ondernemers uitvoerig met elkaar gesproken. Ondernemers hadden natuurlijk veel vragen en op heel veel van die vragen kon een antwoord gegeven worden", blikt Zwinkels terug. ,,Dat ging onder meer over de douane, de banken en de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, red.). Daar kwamen heel veel dingen voorbij waar ondernemers wel wat aan hebben."