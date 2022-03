De kiezer heeft gesproken: wordt het toch nog gezellig aan de Verdilaan?

Verstandig-front­man Peter Duijsens ondanks glorieuze zege niet euforisch: ‘Nu moeten we het waarmaken’

In Westland leverde de verkiezingsstrijd een afgetekende winnaar op: Westland Verstandig. ‘The day after’ de gemeenteraadsverkiezing is frontman Peter Duijsens alweer voor dag en dauw aan de slag op zijn advocatenkantoor in Den Haag. ,,Ja, ik ben best wel blij. Maar niet euforisch. We moeten het nu gaan waarmaken.”

17 maart