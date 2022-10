De Lier weet weer hoe laat het is: uurwerk van de Dom in ere hersteld

Column Koekjes van schoolkin­de­ren afpakken? Dat vraagt om een moorkoppro­test

Van ons ooit veelgeprezen onderwijs is niet zo gek veel meer over. Traag maar gestaag zakken we op de internationale ranglijsten. Alle onderwerpen waarop de samenleving geen antwoord weet worden over de schutting van de scholen gegooid en de scholen zelf doen ook nog een duit in het zakje. Zo hoorde ik laatst dat leerkrachten meer aan de seksuele vorming van hun leerlingen willen gaan doen. Leer ze eerst eens fatsoenlijk rekenkundig vermenigvuldigen.

