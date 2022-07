De Liermolen bereikt hoogste punt: reden voor een feestje op de bouwplaats

Berkenflat inzet van politiek getrouw­trek

CDA Westland en Westland Verstandig bakkeleien over de realisering van een tweede Berkenflat in 's-Gravenzande. De grootste partijen van Westland verschillen van mening over de rol die de gemeente Westland in de ontwikkeling moet spelen. Het CDA, dat sinds kort in de oppositie zit, vindt dat het nieuwe stadsbestuur te laks opereert.

21 juli