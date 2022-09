De Muziekzolder in Maasdijk mag voorlopig nog maar maximaal 34 toeschouwers binnenlaten

Valse start voor De Muziekzol­der met 34 bezoekers: ‘Een krankzinni­ge situatie’

Het dertiende seizoen van optredens in De Muziekzolder in Maasdijk is tumultueus begonnen. Er is een vergunning voor maximaal honderd bezoekers, maar omdat er na een inspectie aanpassingen gedaan moeten worden, mochten er nu maar maximaal 34 mensen naar binnen. Hoewel er nog geen rapport beschikbaar is, was de gemeente niet te vermurwen. ‘Complimenten voor de bezoekers dat het niet is geëscaleerd.’

5 september