De Naald-directeur Nico en zijn Corina wisten al als tiener hoe laat het was

Zijn jullie soms paranormaal?

Corina: ,,Dat ik met Nico wilde trouwen sloeg op dat moment natuurlijk helemaal nergens op, maar ik voelde me erg aangetrokken tot hem. Spierwit haar van de zon, een knalrood hoofd, een gele trui en een groene broek. Dat vergeet je niet.”



Nico: ,,Ook ik viel als een blok voor haar. De aantrekkingskracht tussen ons was er meteen. Toch liet de eerste zoen lang op zich wachten.”



Corina: ,,Dat gebeurde in een discotheek in Oud-Beijerland.”



Nico: ,,Op een zaterdagavond was zij daar met vriendinnen en ik met mijn toenmalige vriendin. Die bracht ik naar huis en toen ik terug kwam gebeurde het. Onze zoen was echt alles, omdat ‘ie zo lekker was.”



Corina: ,,Dat hoeft niet in de krant hoor.”



Nico: ,,Het was zo! Intussen kreeg ik bierviltjes naar mijn hoofd van de vrienden van mijn toenmalige vriendin. Ik was natuurlijk een lul.”