De Naald trekt aan de bel wegens dure kaarten van oplichters

Cabaretier Peter Pannekoek zelf waarschuwt zijn volgers op Twitter voor de malafide ticketbureaus. ,,Dit frustreert mij enorm. Ik krijg vaak verdrietige mails van mensen die zijn opgelicht.” Directeur Nico Baars van theater De Naald baalt er ook van. Hij werd op de foute tickets geattendeerd door zijn collega. ,,De datum klopt wel, maar er staat een verkeerde aanvangstijd bij. Die sites pakken gewoon de speellijst van de website van Peter Pannekoek en bieden voor elke speeldatum kaarten aan. Ze laten zelfs onze plattegrond zien, maar je kan geen kaarten op stoelnummer kopen. Want ze hebben die kaarten helemaal niet. Ze zijn namelijk nog niet in de verkoop gegaan.” Het theater in Naaldwijk krijgt vaker te maken met dit soort praktijken. ,,Laatst hadden we het met de voorstelling van Tineke Schouten. Toen stond iemand voor de deur die belachelijk veel geld had betaald voor een kaartje, maar dat was helemaal geen geldig plaatsbewijs.”

Actie

Momenteel kunnen ze niets tegen dergelijke sites doen, zegt Baars. ,,Er is een grote campagne geweest waarin we mensen oproepen om alleen via theaters zelf te kopen. Maar een wet die hiertegen zou moeten optreden, is onlangs afgewezen door de overheid.”



Veel landelijke artiesten zetten zich in voor dit probleem. Cabaretiers zoals Jochem Myjer deden mee met de campagne ‘Weet Waar Je Koopt’. Op de gelijknamige website wordt Top Ticket Shop ook als website genoemd waar mensen geen kaarten moeten kopen.



Elke ochtend het nieuws uit Westland in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!