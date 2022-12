De Noviteit in Monster blijft tóch open

De gemeente neemt in 2023 de rol van de stichting over voor wat betreft het beheer van het pand. Hiermee geeft Westland de gebruikers van het pand duidelijkheid over de voortzetting van hun activiteiten. De huidige horecaondernemer zorgt voor de verdere invulling van het gebruik van het pand.

,,Ik ben tevreden en blij dat we voor 2023 sluiting hebben voorkomen door tijdelijk met de huidige horecaondernemer de mooie samenwerking voort te zetten”, zegt wethouder Michiel Ferwerda. ,,Zo blijft De Noviteit voor de inwoners van Monster beschikbaar. We gebruiken volgend jaar om de mogelijkheden voor de toekomst van De Noviteit verder te onderzoeken. Hiervan wordt een plan gemaakt en eind 2023 gepresenteerd aan de gemeenteraad.”

In oktober van dit jaar besloot stichting De Noviteit om per 1 januari te stoppen met het beheer en gebruik van De Noviteit aan de Kloosterlaan in Monster. Dit besluit gaf veel gebruikers en organisaties onduidelijkheid over de voortzetting van hun activiteiten in het pand. De gemeente is daarom de afgelopen tijd aan de slag gegaan om het beheer en gebruik van De Noviteit voort te zetten en daarmee sluiting van het pand te voorkomen.