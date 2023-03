De revolutie van plukrobot in Westlandse kas begonnen: ‘Nog geen sprake van verdringing handarbeid’

Eerste grutto’s strijken neer in Mid­den-Delfland, dat betekent dat weidevogel­sei­zoen is begonnen

Met het neerstrijken van de eerste grutto’s is het weidevogelseizoen in Midden-Delfland deze week officieel van start gegaan. Om de vogels weer een thuis te geven, moeten er alleen wel maatregelen worden genomen. Floor Koornneef van de Agrarische Natuurvereniging Vockestaert (ANV Vockestaert) vertelt waarom het zo belangrijk is dat de mens rekening houdt met de natuur.