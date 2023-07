De Stones deden veel met mij

made in westland Edwin haalde padel naar het Westland: ‘De oeh-en-ah-fac­tor is heel hoog’

Padel is een van de snelst groeiende sporten van dit moment. Edwin Nolten ontdekte deze dynamische mix tussen tennis en squash zo’n vijf jaar geleden en besloot het naar het Westland te halen. Al die fanatieke Westlanders moesten natuurlijk ook van materialen worden voorzien. En dus sprong Edwin met zijn zoon Jort, die zelf inmiddels ook op hoog niveau speelt, in dat gat in de markt. PadelShopWestland was geboren.