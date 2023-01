De Timmerwerf neemt bezoekers aan de hand van historische landkaarten mee terug in de tijd

Cor van der Wel volgt tijdelijk Inge Vermeulen op als directeur bij Patijnen­burg

Cor van der Wel, directeur/bestuurder van Werkse in Delft, is de komende maanden interim-directeur van Patijnenburg in Naaldwijk. Hij volgt daarmee tijdelijk Inge Vermeulen op, die aan haar laatste week bezig is als directeur bij Patijnenburg, dat al bijna 70 jaar mensen met afstand tot de arbeidsmarkt begeleidt naar werk.

