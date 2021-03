De Zandmotor is een zandbank met allure: ‘Wandelaars moeten uitkijken dat ze niet ingesloten raken’

Vraag bij het nieuws Kan je een vrij uitzicht op een onbebouwde zee beschermen?

8 februari Het was even schrikken vorige week donderdag tijdens een Haagse raadsvergadering. Het woord ‘kustuitbreiding’ viel en daarna kwam ‘huizen op zee’. Achteraf bleek het een storm in een glas water. Maar valt een vrij uitzicht op zee voor altijd te garanderen?