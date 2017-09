De zoektocht naar jong muzikaal talent

Even vragen aanKnallend Westland, het nieuwjaarsconcert georganiseerd door CultuurWeb Westland in theater De Naald in Naaldwijk zoekt jong muzikaal talent. Organisator Erik-Jan de With legt het uit.

Zijn jullie klaar voor het nieuwjaarsconcert?

,,Ja bijna, de agenda zit al lekker vol en de artiesten zijn geboekt. We missen alleen de jonge Westlandse talenten nog.''

Wie kan zich hiervoor aanmelden?

,,We zijn op zoek naar jonge muzikanten uit het Westland die op zaterdag 7 januari 2018 willen optreden tijdens nieuwjaarsconcert Knallend Westland. Of je nu met een bandje komt of alleen, als je talent hebt ben je welkom om auditie te doen.''

In welke leeftijdscategorie?

,,Jongeren tot ongeveer 18 jaar kunnen meedoen, maar als er iemand in de band zit die wat ouder is maakt dat niet uit.''

Hoeveel jongeren komen op het podium?

,,Iedereen die zich aanmeldt mag op 28 oktober auditie doen. Daar gaan wij de beste drie optredens uit kiezen. Deze winnaars mogen het podium beklimmen tijdens het concert.''

Podiumvrees?

,,De jonge talenten vinden het altijd spannend, maar niets is mooier dan optreden op een groot podium. Het is de ideale kans voor de kinderen om te laten zien wat voor talent ze in huis hebben.''

Nog special guests?

,,Dit jaar komt niemand minder dan the lady of soul, Berget Lewis optreden. Maar ook vertrouwde gasten zoals Blazers Collectief West, Dans Creatie en Theaterschool Koperen Kees komen langs. Dus stilzitten is onmogelijk.''