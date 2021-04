Dean (23) helpt zijn vader met de verkoop van bloemen: ‘Direct van de bron, wie wil dat nou niet?’

Golfbrekers Ook alle vrijwilli­gers in de zorg zijn goud waard en onmisbaar: ‘De waardering is zó groot’

9 april Ook alle vrijwilligers in de zorg zijn goud waard. En onmisbaar. Joke Janse is een van hen in het Medisch Centrum Landscheiding aan het Isabellaland. Ze doet nog veel meer. Een echte golfbreker.