Debets Schalke sleept mooie deal in de wacht: 23 hectare nieuwe kassen in Saoedi-Arabië

Primeur voor brouwerij Zwol: Westlands Pils

Speciaalbier uit Westland is inmiddels goed vertegenwoordigd in de lokale slijterijen, maar Westlands pils was er nog niet. De Westlandse bierbrouwerij Zwol brengt daar donderdag op Koningsdag verandering in met de introductie van Zwol Westlands Pils.