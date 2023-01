Deel Van Ruyvenlaan in Poeldijk bijna maand afgesloten

column Iedere keer als mijn vrouw een ongeluk in de keuken krijgt, moet ik het opeten

Iedere keer als mijn vrouw een ongeluk in de keuken krijgt, moet ik het opeten. Vroeger had je een bel als het eten klaar was. Wij hebben een rookalarm. Koken is een kunst. Helemaal als je iets gezonds wil klaarmaken. Tijdens de Corona-jaren heb ik mij dusdanig kwaad zitten maken over de oorzaak – vlees eten – dat ik van de weeromstuit mijzelf in de Indiase keuken heb verdiept en een halve vegetariër ben geworden.

4 januari