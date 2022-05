Delfland begint in juli eindelijk met wegvangen van rivierkreeften: ‘Er is in vier jaar tijd geen kreeft gevangen’

Gratis Anjercon­cert voor oorlogsve­te­ra­nen in De Veiling in Poeldijk

De Westlandse veteranendag wordt dit jaar op 1 juni gehouden in De Veiling in Poeldijk in de vorm van een Anjerconcert, uitgevoerd door de Regimentsfanfare Garde Grenadiers en Jagers, met soliste Julia Adriana. Het concert is voor iedereen die veteranen ‘een warm hart toedraagt’.

19 mei