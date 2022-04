Delfland neemt rigoureuze maatregelen tegen vervuilers van sloten: ‘Ik word hier zó moe van’

Voor het tweede jaar op rij is de kwaliteit van het oppervlaktewater in Westland niet verbeterd. Het Hoogheemraadschap van Delfland vindt in het water nog steeds veel te hoge concentraties van gewasbeschermingsmiddelen en zelfs middelen die al jaren verboden zijn. Het waterschap is er daarom helemaal klaar mee en zet rigoureuze maatregelen in om de veroorzakers te straffen. Hoogheemraad Marcel Belt legt uit.