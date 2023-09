Dertiende Freshride levert 48.000 euro op voor Daniel den Hoed en lokale doelen

Jumbo Koornneef trekt megaclaim van ‘minimaal 100.000 euro’ tegen klant in

Jumbobaas Koornneef laat zijn megaclaim van minimaal 100.000 euro tegen klant Sharol Hoogervorst en haar partner Ralf Nederpel vallen. De vrouw werd beticht van het veroorzaken van reputatieschade nadat ze de winkel in de media had beschuldigd van etnisch profileren. De reden van het loslaten van de claim is wel heel bijzonder: in plaats van schade zegt het bedrijf juist méér omzet te hebben gemaakt sinds de publicatie.