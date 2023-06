‘Detective’ veroordeeld voor tomatenverduistering

Blauwalg in de Wollebrand, Prinsenbos wél veilig

Zwemmers opgelet! Het Hoogheemraadschap van Delfland, waar Westland en omliggende gemeenten onder vallen, waarschuwt voor blauwalg in onder meer de recreatieplassen de Wollebrand in Honselersdijk, de Delftse Hout en de Krabbeplas. Voor zwemplas Madestein geldt zelfs een negatief zwemadvies: zwemmen in deze plas wordt afgeraden.