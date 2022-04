Deze 28 Westlanders kregen vandaag een lintje opgespeld

De volgende personen zijn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau:

Theo Volkering

De heer T.J.M. (Theo) Volkering uit Wateringen was in 1978 medeoprichter van glastuinbouwevenement Kom in de Kas. Tevens was hij bestuurslid en ruim 10 jaar voorzitter van de Westlandse afdeling. Van 1980 tot 1987 was hij commissievoorzitter binnen de studieclub Westland Noord en lid van de adviescommissie. Sinds 2011 is de heer Volkering voorzitter van het koor De Waterlanders in Kwintsheul, sinds 2006 ook voorzitter van de begraafplaats van St. Jan de Doper en in zijn persoonlijke omgeving ook al jarenlang mantelzorger.

Piet Zuidgeest

De heer P.H.M. (Piet) Zuidgeest uit De Lier heeft zich sinds 1970 onafgebroken ingezet als vrijwilliger voor de Westlandse samenleving. Jarenlang heeft de heer Zuidgeest een functie gehad bij verschillende Westlandse zangverenigingen, koren en andere culturele instellingen. Vanaf het begin is de heer Zuidgeest bestuurlijk betrokken geweest bij De Timmerwerf en hier heeft hij meerdere functies bekleed.

De volgende personen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau:

Marja Altena-Peters

Mevrouw M.G.M. (Marja) Altena-Peters uit Poeldijk heeft zich meerdere periodes bestuurlijk ingezet voor verschillende katholieke parochies in Westland en is nog steeds actief als bestuurslid voor de overkoepelende katholieke parochiefederatie. Daarnaast heeft zij zich 12 jaar ingezet als secretaris van volleybalvereniging Verburch in Poeldijk en was zij vrijwilliger bij Dario Fo waar zij rekenlessen gaf aan volwassenen. Sinds 2010 is mevrouw Altena-Peters ook actief bij het maken van jeugdtheater. Tot slot is mevrouw ook mantelzorger.

Jaap Boutkan

De heer J. (Jaap) Boutkan uit Wateringen is ruim 25 jaar vrijwilliger geweest voor voetbalvereniging Klein Maar Dapper (KMD). Hier was hij onder meer jeugdleider en betrokken bij het onderhoud aan gebouwen. Sinds 2000 is de heer Boutkan wekelijks actief voor de Kringloopwinkel Kwintsheul-Wateringen met het uitzoeken, repareren en inzamelen van spullen die worden verkocht ten behoeve van diverse goede doelen. Daarnaast heeft de heer Boutkan ook verdiensten voor de Protestantse Gemeente De Lichtbron.

Frans van Gaalen

De heer F.J.M. (Frans) van Gaalen uit Wateringen heeft zich jarenlang ingezet voor scoutinggroep PePe in Loosduinen. Hij was hier onder meer voorzitter. Daarnaast is de heer Van Gaalen gedurende 17 jaar als evenementencoördinator en later als voorzitter actief geweest bij winkeliersvereniging Loosduinen. Hij is daarnaast ook beheerder van de facebookgroep ‘Geboren in Loosduinen’ en sinds 2019 vrijwilliger bij het Westlandse Christelijke Oratoriumvereniging Excelsior.

Ben Gardien

De heer H.J.M. (Ben) Gardien uit Poeldijk zette zich tot 1995 gedurende 20 jaar in als secretaris voor woningbouwvereniging Eensgezindheid in Poeldijk. Van 1989 tot 1995 was hij ook voorzitter van zangkoor Deo Sacrum. Sinds 2008 mag de Plusbus, vervoer gericht op ouderen, rekenen op zijn betrokkenheid en vanaf 2007 is de heer Gardien ook voorganger bij avondwakes voor de RK parochie H. Bartholomeus. Ook is de heer Gardien betrokken bij de Katholieke Bond voor Ouderen (KBO) in Poeldijk.

Anton Gijzel

De heer A.W. (Anton) Gijzel uit Monster heeft zich in het bijzonder voor de kernen Monster en Ter Heijde ingezet vanaf de jaren 70. Gedurende meerdere periodes van vijf jaar heeft hij de functie van ouderling vervuld in de kerkenraad van de Hervormde Kerk in Ter Heijde. Bij deze kerkelijke gemeente is de heer Gijzel bijvoorbeeld betrokken geweest bij de oudpapierinzameling. Sinds 2005 en de oplevering van Dudok State is de heer Gijzel actief in het tuinonderhoud op deze plek en is hij huismeester.

Anita de Graaf-van Dijk

Mevrouw A.P.D. (Anita) de Graaf-van Dijk uit ’s-Gravenzande is sinds 1972 lifeguard bij de reddingsbrigade van ’s-Gravenzande. Daarnaast zet mevrouw De Graaf-van Dijk zich 47 jaar in bij de EHBO in ’s-Gravenzande waar zij op vele evenementen actief was. Ook in haar kerkelijke gemeente is zij al jarenlang eerste aanspreekpunt op het gebied van EHBO. Mevrouw De Graaf-van Dijk is daarnaast ook acht jaar betrokken geweest bij de GOR-ploeg (Gewonden Onder Rampen).

Cees Groenewegen

De heer C.S.J.M. (Cees) Groenewegen uit ’s-Gravenzande zet zich sinds 1972 veelzijdig als vrijwilliger in voor de Lambertusparochie in ’s-Gravenzande/Heenweg. Hij was hier lid van het parochiebestuur en organiseerde onder meer jarenlang de jaarlijkse Oogstdankdag en de jaarlijkse Bedevaart Westland. Bovendien ondersteunt hij al jarenlang het parochiekoor van de kerk. De heer Groenewegen was gedurende 15 jaar lang betrokken als vrijwilliger bij Themapark De Westlandse Druif. Vanaf 2014 is hij veelzijdig actief als vrijwilliger bij RKVV Westlandia.

Jeanine Grootscholten

Mevrouw E.A.M. (Jeanne) Grootscholten uit Monster is sinds 2003 actief als vrijwilliger bij Pieter van Foreest waar zij vooral betrokken is bij de geestelijke verzorging van bewoners. Mevrouw Grootscholten faciliteert dat er regelmatig een kerkdienst wordt gehouden en hier werkt zij ook als gastvrouw. Zij is daarnaast van 2004 tot 2019 vrijwilliger geweest bij De Westlandse Druif en is vanaf de oprichting in 2007 ook bestuurlijk betrokken bij Buurtpreventie Monster.

Pauline Hansler-Rijsdijk

Mevrouw P. (Pauline) Hansler-Rijsdijk uit De Lier is bijna 40 jaar vrijwilliger bij de Westlandse tak van het Rode Kruis. Sinds 1983 is zij hier in meerdere functies actief geweest. Onder meer bij de EHBO op de ijsbaan in De Lier. Van 2011 tot 2018 voer zij als verpleegkundige jaarlijks een week mee op de Henry Dunant, het vakantieschip van het Rode Kruis waar zij samen met collega’s zieken en hulpbehoevenden een zorgeloze vakantie heeft bezorgd. Tijdens de coronacrisis ondersteunde zij bij de test- en vaccinatielocaties van de GGD.

Jeanet van Holsteijn-de Vreede

Mevrouw A.G.M. (Jeanet) van Holsteijn-de Vreede uit Honselersdijk is sinds 2015 vrijwilliger bij Vitis Welzijn. Van 1995 tot 2008 was zij actief bij Sportvereniging Honselersdijk. Voor deze vereniging was zij een spil in het web onder meer jarenlang in de kantine van de vereniging. Van 2007 tot 2010 was ze als vrijwilliger actief bij de Tennisclub in Honselersdijk. Hier organiseerde zij onder andere een 24-uurs marathon met een grote opbrengst voor ALS Westland. Voor Stichting ALS Westland is mevrouw Van Holsteijn-de Vreede sinds 2008 bij evenementen en acties actief.

Pieter Hoogerbrugge

De heer P.N. (Pieter) Hoogerbrugge uit De Lier is jarenlang actief geweest in de lokale politiek. Hij is in 1998 begonnen als raadslid in de voormalige gemeente De Lier, waarvan de laatste 2 jaar, van 2000-2002, als wethouder. In 2014 keerde hij terug in de Westlandse gemeenteraad tot aan de verkiezingen in 2022. Ook zette hij zich in voor onder meer de KredietUnie Westland, Stichting Bijzondere Gezondheidszorg en Stichting Vrienden van Liora.

Co van der Kaag

De heer J. (Co) van der Kaag uit De Lier heeft zich gedurende ruim 40 jaar bestuurlijk ingezet voor tafeltennisvereniging Kioti in De Lier. Met zijn bestuurlijke inzet stelt hij vele (jeugd)spelers en scholieren in staat hun hobby tafeltennis uit te oefenen. Ook heeft hij verschillende functie bekleedt bij Zangkoor Con Amore.

Ben Kester

De heer A.P.M.M. (Ben) Kester uit Honselersdijk is ruim 25 jaar actief geweest als vrijwilliger voor het zangkoor van de parochie St. Andreas in Kwintsheul. Vanaf 1999 als voorzitter en sinds 2008 als dirigent van het Andreaskoor tijdens wekelijkse vieringen en uitvaarten. Daarnaast is hij ruim 20 jaar bestuurslid van de parochie. De heer Kester is daarnaast achttien jaar actief geweest als bestuurslid van de organisatie Kom in de Kas.

Carla de Kiewit-van Straalen

Mevrouw B.C. (Carla) de Kiewit-van Straalen uit Poeldijk is ruim 30 jaar actief voor de Hervormde Gemeente in Poeldijk. Sinds 1983 is zij actief betrokken in de bazaarcommissie. Sinds 1992 organiseert zij ook de wekelijkse kinderoppasdienst en is betrokken bij het kerkblad. Sinds 1997 is mevrouw De Kiewit-van Straalen actief als secretaris bij het christelijk gemengd koor Immanuel.

Aad Kok

De heer A.C. (Aad) Kok uit De Lier is al meer dan 30 jaar vrijwilliger bij LTC ’t Loo, de tennisvereniging in De Lier. Zo organiseerde hij diverse toernooien. Daarnaast maakt de heer Kok gedurende 20 jaar deel uit van de kantinecommissie, waarvan het grootste deel als voorzitter en is hij parkbeheerder sinds 2014. De heer Kok is daarnaast jarenlang actief geweest voor carnavalsvereniging De Theebukkers en was hij ook jarenlang betrokken bij de kampweken van basisschool De Achtsprong.

Leen Lindhout

De heer L. (Leen) Lindhout uit Honselersdijk was 25 jaar lang binnen de PKN Honselersdijk jeugdouderling en lid van de jeugdcommissie, kerkraadslid, diaken en ouderling. Hij is ook actief bij Sportvereniging Honselersdijk, waar hij als een van de oprichters sinds 1964 zich in diverse rollen heeft ingezet. De heer Lindhout heeft ook verdiensten bij de Voedselbank waar hij voedselpakketten rondbracht en bij schaakclub Regina Pacis. Waar hij onder meer jeugdleider, schaakleraar en bestuurslid was.

Joop Mets

De heer J.C. (Joop) Mets uit De Lier was een van de oprichters van de Westlandse Korenfederatie in 2011. Hiermee heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan een integrale samenwerking tussen koren en de culturele sector in Westland. De heer Mets was onder meer actief als voorzitter in het Cultureel Platform Westland en bij diverse projecten. Sinds 1984 is hij ook actief vrijwilliger bij de Hervormde Gemeente in De Lier en sinds 1999 als voorzitter van zangvereniging Con Amore.

Riet Paalvast-van Leeuwen

Mevrouw M.G.T. (Riet) Paalvast-van Leeuwen uit Monster was 15 jaar actief bij Scouting Poeldijk. Daarnaast is zij sinds 1991 actief voor de RKH Machutusparochie als ondersteuning op het secretariaat, als secretaris van parochiekoor Laus Deo, als oprichter van rouw- en trouwkoor Vivace en bij de redactie en bezorging van het parochieblad. Sinds 2016 organiseert mevrouw Paalvast-van Leeuwen wekelijks een bridgemiddag voor bewoners van de Masemude, waar zij ook bestuurlijk actief is voor de bewonerscommissie.

Hans Prins

De heer J.J. (Hans) Prins uit ’s-Gravenzande is jarenlang betrokken als vrijwilliger op meerdere plekken in de samenleving, waaronder de protestantse gemeente in ’s-Gravenzande, als voorzitter van het jongerenkoor ASOTEBA, bij gospelgroep Reveil en als ouderling. Sinds 1998 is hij betrokken bij Stichting Wigwam waar hij samen met anderen vakanties voor gezinnen met kinderen of jongeren met een ernstige beperking mogelijk maakt. In 2014 was meneer Prins de drijvende kracht achter Stichting Avavieren. Met deze stichting kunnen volwassenen en kinderen met een beperking genieten van een onbezorgde vakantie dichtbij het strand.

Elly Prins

Mevrouw P.M. (Elly) Prins-Valstar uit ’s-Gravenzande is sinds de jaren 80 actief als vrijwilliger. Zij was onder meer betrokken als clubleiding bij de kerk, leidster bij de evangelisatieclub Prins en Prinsessen en KingKids. Ook is zij 4 jaar voorzitter geweest van de Joysingers Westland en traden zij onder meer regelmatig op in kerken, verzorgingshuizen, ziekenhuizen en gevangenissen. Vanaf 2002 is mevrouw Prins-Valstar betrokken als vrijwilliger bij Stichting Wigwam en is zij medeoprichter van de Stichting Avavieren in 2014. De inzet voor Stichting Wigwam en Stichting Avavieren deed het echtpaar Prins-Valstar samen.

Connie van Solingen-Eisberg

Mevrouw C.H. (Connie) van Solingen-Eisberg uit ’s-Gravenzande was van 1986-2004 vrijwilliger bij Tafeltje Dekje. Vanaf 1995 is mevrouw Van Solingen-Eisberg initiator en coördinator van een wekelijkse kaartenmaakmiddag voor oudere dames bij haar thuis. Zij coördineert tevens de verkoop van de kaarten, waarvan de opbrengst wordt verdeeld over diverse goede doelen. Daarnaast is mevrouw Van Solingen-Eisberg al 31 jaar actief voor de internationale organisatie Dorcas waar met het inzamelen van kleding mensen in Oost-Europa worden geholpen.

Frits Troost

De heer F.R. (Frits) Troost uit Naaldwijk is vanaf 1998 gedurende 15 jaar bestuurlijk actief geweest voor de Rambonetgroep Scouting Naaldwijk, onder andere als voorzitter. Daarnaast was de heer Troost ook betrokken bij de verwezenlijking van de nieuwbouwplannen van het clubhuis. Sinds 2011 is hij vrijwilliger bij de Voedselbank onder meer als loodsbaas, chauffeur en inpakker. Daarnaast is de heer Troost sinds 2015 vrijwilliger voor de Protestantse Gemeente Naaldwijk.

Bas Vermeulen

De heer S.B.M. (Bas) Vermeulen uit Monster is sinds 2013 als voorzitter van muziekvereniging Pius X waar hij zich onder meer bezighoudt met de interne en externe betrekkingen. Sinds 1999 is hij in verschillende functies voor de Sportvereniging Quintus in Kwintsheul actief. Van 1997-2003 als penningmeester van de handbalvereniging en van 2004 tot 2010 als penningmeester van de Stichting TopHandbal Quintus. In zijn rol als penningmeester heeft hij samen met anderen een belangrijke bijdrage geleverd aan het creëren van een topsportklimaat bij de handbalvereniging.

Ton Vollebregt

De heer A.A.M. (Ton) Vollebregt uit Naaldwijk is al 35 jaar vrijwilliger bij Sportclub Monster. Sinds het seizoen 1987-1988 onafgebroken als wedstrijdsecretaris en sinds 1988-1989 ook onafgebroken als bestuurslid. De heer Vollebregt is op veel terreinen betrokken bij de vereniging onder meer als beheerder, aanspreekpunt en voor bestuurswerk en de ledenadministratie. Daarmee heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan een goed en georganiseerd sportklimaat voor de leden.

Loes Voogd-Hofman

Mevrouw L.K.C. (Loes) Voogd-Hofman uit Maasdijk is reeds 25 jaar actief voor de Stichting SeniorWeb. Hier is zij onder meer docent bij verschillende cursussen, bestuurslid en daarnaast is zij ook lid van de ledenraad bij de landelijke organisatie van Seniorweb. Op deze manier helpt zij samen met anderen om mensen over de zogenaamde digitale drempel te helpen en digitaal vaardig te worden. Mevrouw Voogd-Hofman is sinds vijf jaar ook secretaris bij Probus Vrouwen Westland en van 1995 tot 2005 voorzitter en huidig secretaris sinds 2005 bij PCOB Maasdijk. Mevrouw Voogd-Hofman is daarnaast ook als vrijwilliger actief geweest bij de PKN-kerk in Maasdijk.

Frans de Vos

De heer F. (Frans) de Vos uit Monster is sinds 1997 onafgebroken vrijwilliger bij golfclub Duinzicht in Wassenaar, waar hij baancommissaris was en hand-en-spandiensten deed. De golfclub heeft ca. 600 leden. Naast zijn inzet als baancommissaris verrichtte hij diverse onderhoudswerkzaamheden, vijveronderhoud en bomenonderhoud. Naast de activiteiten op de golfclub is hij tien jaar vrijwilliger geweest bij EDO Koi waar hij zich bezighield met onderhoud, vissen, beplanting en filtersystemen.

Deze twee inwoners van Hoek van Holland kregen een lintje voor activiteiten in en nabij het Westland: Evelien Schaap Mevrouw E.M. Schaap-Wolff uit Hoek van Holland kreeg een onderscheiding voor haar vrijwilligerswerk bij diverse organisaties. Zo is ze actief bij Hospice Beukenrode en Stichting Droom je Thuis. Laatstgenoemde is een initiatief dat in Naaldwijk woningen realiseert voor jongvolwassenen met een beperking. Ook is ze actief bij muziekvereniging De Kleijne Band en de Rooms-katholieke Parochie H. Egbertus & H. Lambertus. Cor Quist De heer C.P. Quist uit Oud Beijerland is sinds 1996 actief als vrijwilliger bij de Stichting Vesting Hoek van Holland, die het Atlantikwallmuseum beheert en exploiteert. Van 1998 tot 2003 was hij conservator en bestuurslid en sinds 2003 tot heden is hij voorzitter. Hij zette zich in die rol in voor de verdere ontwikkeling van het museum. Door zijn inspanningen wees de provincie de Atlantikwall in 2013 aan als een van de erfgoedlijnen waarin geïnvesteerd zou worden. Hij zette zich in voor het behoud van het militair erfgoed en in 2019 plaatste de gemeente Rotterdam alle bunkers in het Voorduin in Hoek van Holland op de gemeentelijke monumentenlijst. Hierdoor werd de sloop afgewend.

