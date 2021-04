Deze kleurige kalanchoës fleuren de komende tijd de tafels van terrassen op

Column Vroeger hadden kinderen de toekomst, tegenwoor­dig hebben ze overge­wicht. En medicijnen

23 april Den Haag heeft 1 miljoen euro gekregen van het Rijk om een ongezonde leefstijl tegen te gaan. Dat is bepaald geen vetpot. Een heus preventieplan is opgetuigd om Hagenaars en Hagenezen in beweging te brengen. Er is zelfs een ‘vroegsignalering’ waarmee te dikke mensen worden gespot.