Deze leerlingen hadden sneeuwpret voor schooltijd

Plaats Delict Achteruit inparkeren in een winkel behoort niet tot de bijzondere verrichtin­gen tijdens een rijexamen

Er zijn veel treffende koppen te verzinnen bij foto’s van dit ongeluk. ‘Bril nodig?’ of ‘Even A. bellen’ zijn maar een paar mogelijkheden. In elk geval behoort het achteruit inparkeren in een winkel niet tot de bijzondere verrichtingen tijdens een rijexamen. Toch slaagde een 19-jarige automobilist er op 28 juni 1989 goed in.

30 maart