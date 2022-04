Deze mensen werden vandaag verrast door de burgemeester: ‘Dit doet wel wat met je’

Montessori­on­der­wijs is zó populair in het Westland dat ‘s-Gravenzan­de ook een afdeling krijgt

Het montessorionderwijs is al een aantal jaar ontzettend populair in ons land. Zo ook in het Westland waar de scholen met deze onderwijsmethode overvol zitten. Daar komt binnenkort verandering in. Na de zomervakantie komt er een montessoriafdeling bij in ’s-Gravenzande. ,,We beginnen klein, maar we gaan er vanuit dat het volle bak gaat worden.’’

