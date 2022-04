Deze tuinbouwrobot ziet of een bloem rijp is om te oogsten en is daar nu voor in de prijzen gevallen

Gearbox heeft de themaprijs ‘Robotisering en digitalisering’ gekregen voor hun innovatieve ‘GearRover’. Dat is een robot die aan kan wijzen welke rozen er moeten worden geknipt die dag. ‘De teler kan elke ochtend in de software aangeven welke mate van rijpheid hij die dag geknipt wil hebben, waarna de GearRover via de camera en artificial intelligence (AI) de rozen selecteert. Met behulp van een laser boven op de wagen wijst hij vervolgens de rozen aan die de medewerker kan knippen’, legt Simone Keijzer van Gearbox uit.

Rijpheid

Keijzer is ontzettend blij met de prijs, die dit jaar voor het eerst wordt uitgereikt, zo laat ze telefonisch weten. ,,Het is supergaaf om te merken dat ze zien waar we mee bezig zijn en dat we zo een podium krijgen. Ook is het belangrijk dat we aandacht krijgen dat kunstmatige intelligentie nu al op deze schaal kan worden toegepast. Dit is niet voor in de toekomst, maar dit is nu. Deze hightech camera's en robots worden nu al ingezet bij kwekers en veredelaars om slimmer te kunnen werken.”