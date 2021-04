Dief vlucht het dak op (en komt er niet vanaf) nadat Jill (14) de politie belt: ‘Hij was bang voor de politiehonden’

Lieve Rachel Zwemmen bij Breukhoven­brui­loft? Nee, ik trek toch geen zwembroek van Hans aan!

23 april Leo van der Velde schrijft wekelijks een brief aan kleindochter Rachel (9) waarin hij haar vertelt over het Den Haag van toen. Deze week in de rubriek Lieve Rachel: Het huwelijksfeest van zangeres Vanessa met Hans Breukhoven in hotel Des Indes in Den Haag.