Dierenambulance De Wijs mag nu echt niet meer de weg op: ‘Het kan een hondenleven kosten’

Het zat er wel aan te komen, wist Theo de Wijs. De eigenaar van de dierenambulancestichting had zich al voorbereid op een afscheid van de auto waarmee hij 18 jaar door de regio rijdt om dieren te redden en te vervoeren. ,,Maar nu is het echt afgelopen. Van de garage mochten we echt niet meer de weg op. Hij staat nu stil.”

De Wijs is de primaire dierenambulance voor de gemeente Westland, maar doet ook stukken van Delft, Den Haag, Rijswijk en Midden-Delfland aan. Dat ze nu door moeten met één ambulance heeft grote gevolgen, zegt De Wijs. ,,Dat gaat voor vertragingen zorgen. Als we aan één kant van het gebied zitten en we krijgen een melding van een aangereden hond aan de andere kant van het gebied, kan dat een hondenleven kosten.”

Quote Een nieuwe ambulance kosten tussen de tien- en vijftien­dui­zend euro

Daarom hoopt De Wijs dat hij snel een nieuwe wagen kan aanschaffen. Daar is echter wel geld voor nodig. ,,Een nieuwe ambulance kosten tussen de tien- en vijftienduizend euro. Het gaat dan om een omgebouwde humane ambulance. Die worden na vijf jaar afgeschreven en daar kunnen wij een dierenambulance van maken.”

Vrijwilligers

Maar dat geld heeft de stichting niet. ,,We krijgen jaarlijks 5000 euro van de gemeente Westland. Van andere gemeenten krijgen we geen geld. Verder zijn we afhankelijk van donaties en sponsoring. We werken met betaalde krachten en vrijwilligers.”

Voor de nieuwe ambulance hebben ze een donatie-actie opgezet. Daar is nu rond de 700 euro voor binnengekomen. Bij lange na niet het bedrag dat De Wijs nodig heeft. ,,We hopen dat mensen gaan doneren. De ambulance die de weg niet meer op gaat, had 530.000 kilometer op de teller staan. Degene die we nog over hebben bijna 300.000 kilometer. We hopen straks weer een aantal jaar vooruit te kunnen.”

