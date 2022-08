Dierenopvangcentrum Westland wil volgend jaar open: ‘Het is écht keihard nodig’

Als het aan Ulbe Spaans, de voorzitter van Dierenopvangcentrum Westland, ligt dan opent het nieuwe opvangcentrum over een jaar zijn deuren. ,,Dat is de optimistische voorspelling, maar binnen anderhalf tot twee jaar is volgens mij realistisch”, zegt Spaans. ,,Dan kan het functionele gebouw - we gaan niet voor een schoonheidsprijs - zijn deuren openen en dan gaan we op zijn Westlands aan de slag. Dat wil zeggen: ‘Niet lullen maar poetsen en niet beloven wat we niet kunnen waarmaken’.”