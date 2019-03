Directeur De Boetzelaer aangeslagen: 'Mijn levenswerk verwoest’

45 jaar geleden was hij bij het slaan van de eerste paal en sinds vannacht is er weinig van het zwembad over. ,,Verschrikkelijk. Na ruim 45 jaar is het zwembad er niet meer.” Wielaart zou dit jaar met pensioen gaan. ,,Dit is mijn laatste jaar. En mijn levenswerk is in rook opgegaan. Het ergste vind ik het nog voor mijn medewerkers. Die zijn hier allemaal aanwezig om elkaar te steunen. We hebben elkaar nodig.”



Wielaart is vannacht bij de brand geweest. ,,Ik werd gebeld door mijn hoofd technische dienst dat er van een drankapparaatje wat rook afkwam. Direct is de stekker eruit getrokken, maar het leed was al geschiet” Volgens de eigenaar zou de bedrading zijn waarschijnlijk doorgebrand en kwam er al snel rook uit het apparaat. ,,Ik ben direct hier naartoe gekomen. De brandweercommandant kwam naar mij toe en zei dat hij bang was dat mijn zwembad waarschijnlijk straks niet meer bestaat.”