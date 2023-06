Dirigent ziet eerste concert met Musica als muzikale first date: ‘Een ontmoeting om elkaar beter te leren kennen’

Mijn Allessie BMW 2002 Tii van Geert rijdt fenomenaal én is ook nog eens sexy: ‘Bleek zoveel mooier dan geadver­teerd’

Op zijn twintigste nam Geert Kistemaker (36) zijn eerste BMW 2002 Tii over van een klasgenoot. Hij restaureerde hem en ging ermee de weg op. Dat was het moment dat dit type auto hem totaal bij de lurven greep, zo onverwoestbaar en snel ‘ie was. Met als gevolg dat het er niet bij één is gebleven.